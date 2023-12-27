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Колишній головний тренер Динамо може очолити Ворсклу

27 грудня 2023 18:05
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Агабекян Карен
редактор
Колишній головний тренер Динамо може очолити Ворсклу
Гравці "Ворскли" Полтава". Фото: "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У полтавській "Ворсклі" визначили двох кандидатів на посаду головного тренера клубу. Один із них відомий легіонер.

За інформацією ТаТоТаке, Сергію Долганському конкуренцію створить колишній головний тренер київського "Динамо".

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Зазначимо, раніше "Ворсклу" залишив Сергій Скрипник, який перейшов у "Металіст 1925".

Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич. Фото: "Динамо" Київ

Кандидати на посаду тренера "Ворскли"

За інформацією джерела, як і очікувалося, першим кандидатом на тренерський місток став легенда "Ворскли" та тренер воротарів Долганський, а конкуренцію йому створить білоруський фахівець Олександр Хацкевич.

Джерело повідомило, що на цю мить шанси у кандидатів рівні і рішення буде зроблено до Нового року.

"Поки що шанси — 50/50. Очікується, що керівництво "Ворскли" прийме остаточне рішення до Нового року", — йдеться в повідомленні.

Хацкевич відомий насамперед як колишній гравець київського "Динамо" часів Валерія Лобановського. Після завершення кар'єри футболіста він почав працювати на тренерській ниві.

За час своєї тренерської кар'єри Хацкевич працював у "Динамо" Мінськ, "Вітебську", збірній Білорусі, "Динамо" Київ, російському "Роторі" та кіпрську "Карміотису".

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