Колишній головний тренер Динамо може очолити Ворсклу

Гравці "Ворскли" Полтава". Фото: "Ворскла"

У полтавській "Ворсклі" визначили двох кандидатів на посаду головного тренера клубу. Один із них відомий легіонер.

За інформацією ТаТоТаке, Сергію Долганському конкуренцію створить колишній головний тренер київського "Динамо".

Читайте також:

Зазначимо, раніше "Ворсклу" залишив Сергій Скрипник, який перейшов у "Металіст 1925".

Олександр Хацкевич. Фото: "Динамо" Київ

Кандидати на посаду тренера "Ворскли"

За інформацією джерела, як і очікувалося, першим кандидатом на тренерський місток став легенда "Ворскли" та тренер воротарів Долганський, а конкуренцію йому створить білоруський фахівець Олександр Хацкевич.

Джерело повідомило, що на цю мить шанси у кандидатів рівні і рішення буде зроблено до Нового року.

"Поки що шанси — 50/50. Очікується, що керівництво "Ворскли" прийме остаточне рішення до Нового року", — йдеться в повідомленні.

Хацкевич відомий насамперед як колишній гравець київського "Динамо" часів Валерія Лобановського. Після завершення кар'єри футболіста він почав працювати на тренерській ниві.

За час своєї тренерської кар'єри Хацкевич працював у "Динамо" Мінськ, "Вітебську", збірній Білорусі, "Динамо" Київ, російському "Роторі" та кіпрську "Карміотису".

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбіка.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика — у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

Георгій Судаков став ціллю двох легендарних англійських грандів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.