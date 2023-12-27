Бывший главный тренер Динамо может возглавить Ворсклу

Игроки "Ворсклы" Полтава". Фото: "Ворскла"

В полтавской "Ворскле" определили двух кандидатов на должность главного тренера клуба. Один из них известный легионер.

По информации ТаТоТаке, Сергею Долганскому конкуренцию создаст бывший главный тренер киевского "Динамо".

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Александр Хацкевич. Фото: "Динамо" Киев

Кандидаты на должность тренера "Ворсклы"

По информации источника, как и ожидалось, первым кандидатом на тренерский мостик стал легенда "Ворсклы" и тренер вратарей Долганский, а конкуренцию ему составит белорусский специалист Александр Хацкевич.

Источник сообщил, что на текущий момент шансы у кандидатов равные и решение будет сделано до нового года.

"Пока шансы — 50/50. Ожидается, что руководство "Ворсклы" примет окончательное решение к Новому году", — говорится в сообщении.

Хацкевич известен в первую очередь как бывший игрок киевского "Динамо" времен Валерия Лобановского. После завершения карьеры футболиста он начал работать на тренерском поприще.

За время своей карьеры Хацкевич тренировал "Динамо" Минск, "Витебск", сборную Беларуси, "Динамо" Киев, российский "Ротор" и кипрскую "Кармиотиссу".

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