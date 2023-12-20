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Ворскла визначилася з кандидатурою нового тренера — хто очолить команду

20 грудня 2023 10:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ворскла визначилася з кандидатурою нового тренера — хто очолить команду
Долганський під час кар'єри гравця. Фото: пресслужба "Ворскли"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Ворскли" знайшло заміну Віктору Скрипнику, який продовжить кар'єру в клубі "Металіст 1925". Новим тренером полтавської команди стане місцевий фахівець.

Сергій Долганський очолить "Ворсклу" як мінімум до кінця сезону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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"Ворскла" досі офіційно не підтвердила звільнення з клубу Віктора Скрипника. Однак чутки завзято пов'язують цього фахівця із роботою в іншій українській команді. При цьому вже відомо, хто замінить Скрипника у Полтаві.

Сергій Долганський
Долганський на тренуванні. Фото: пресслужба "Ворскли"

Хто такий Сергій Долганський

Останніми роками 49-річний фахівець займався роботою з воротарями у "Ворсклі". Уродженець Рівненської області опинився у системі полтавського клубу у 2001 році. З 2005 по 2013 роки Сергій Долганський був воротарем "Ворскли". У 2019 році він входить до тренерського штабу команди.

За інформацією українських ЗМІ, Долганський очолить полтавців до кінця сезону 2023/2024 як виконувач обов'язків головного тренера. Якщо "Ворскла" досягне прогресу під керівництвом цього фахівця, йому запропонують довгостроковий контракт.

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