Ворскла визначилася з кандидатурою нового тренера — хто очолить команду
Керівництво "Ворскли" знайшло заміну Віктору Скрипнику, який продовжить кар'єру в клубі "Металіст 1925". Новим тренером полтавської команди стане місцевий фахівець.
Сергій Долганський очолить "Ворсклу" як мінімум до кінця сезону, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.
"Ворскла" досі офіційно не підтвердила звільнення з клубу Віктора Скрипника. Однак чутки завзято пов'язують цього фахівця із роботою в іншій українській команді. При цьому вже відомо, хто замінить Скрипника у Полтаві.
Хто такий Сергій Долганський
Останніми роками 49-річний фахівець займався роботою з воротарями у "Ворсклі". Уродженець Рівненської області опинився у системі полтавського клубу у 2001 році. З 2005 по 2013 роки Сергій Долганський був воротарем "Ворскли". У 2019 році він входить до тренерського штабу команди.
За інформацією українських ЗМІ, Долганський очолить полтавців до кінця сезону 2023/2024 як виконувач обов'язків головного тренера. Якщо "Ворскла" досягне прогресу під керівництвом цього фахівця, йому запропонують довгостроковий контракт.
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