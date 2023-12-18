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Скрипник уже не є тренером Ворскли і сьогодні очолить новий клуб

18 грудня 2023 16:10
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Агабекян Карен
редактор
Скрипник уже не є тренером Ворскли і сьогодні очолить новий клуб
Головний тренер "Ворскли" Віктор Скрипник. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

18 грудня у двох клубах Української прем'єр-ліги можуть відбутися тренерські зміни. В обох випадках новини пов'язані з Віктором Скрипником.

За інформацією ТаТоТаке, Скрипник стане новим головним тренером "Металіста 1925".

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За інформацією джерела, Скрипник 18 грудня підпише контракт із "Металістом 1925".

Наразі відомо, що 54-річний фахівець підпише контракт на три роки.

Також джерело зазначило, що Скрипник вже не працює у полтавській "Ворсклі", з якою розірвав контракт за взаємною згодою.

"Ворскла" зі Скрипником за підсумками першої половини сезону посіла сьоме місце. "Металіст 1925", який тренував Олег Голодюк, посів дванадцяту позицію. Полтавці випереджають харків'ян на вісім балів.

Зазначимо, що раніше Скрипник також тренував бременський "Вердер", ФК "Рига" та луганську "Зорю", з якою вигравав бронзу УПЛ.

Нагадаємо, Мудрик та Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не "Челсі".

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