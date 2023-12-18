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Скрипник уже не является тренером Ворсклы и сегодня возглавит новый клуб

18 декабря 2023 16:10
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Агабекян Карен
редактор
Скрипник уже не является тренером Ворсклы и сегодня возглавит новый клуб
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

18 декабря в двух клубах Украинской премьер-лиги могут произойти тренерские рокировки. В обоих случаях новости связаны с Виктором Скрипником.

По информации ТаТоТаке, Скрипник станет новым главным тренером "Металлиста 1925".

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По информации источника, Скрипник 18 декабря подпишет контракт с "Металлистом 1925".

На текущий момент известно, что 54-летний специалист подпишет контракт на три года.

Также источник отметим, что Скрипник уже не работает в полтавской "Ворскле", с которой разорвал контракт по обоюдному согласию.

"Ворскла" со Скрипником по итогам первой половины сезона заняла седьмое место. "Металлист 1925", который тренировал Олег Голодюк, занял двенадцатое место. Полтавчане опережают харьковчан на восемь минут.

Отметим, что ранее Скрипник также тренировал бременский "Вердер", ФК "Рига" и луганскую "Зарю", с которой выигрывал бронзу УПЛ.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

Киевское "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

На войне погиб известный фанат киевского "Динамо". 

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