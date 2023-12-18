На войне погиб известный фанат киевского Динамо
В зоне боевых действий погиб известный киевский болельщик "Динамо" Максим Рыбацкий. Он воевал против россиян в течение пяти лет.
Произошла трагедия в Донецкой области, сообщила пресс-служба "Динамо".
Погиб один из топовых фанатов "Динамо"
Как стало известно, 14 декабря Рыбацкий выполнял боевое задание возле поселка Заречное в Донецкой области и именно тогда погиб. Герой служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Рыбацкий начал службу в 2018 году и в 95-й ОДШБр он дослужился до командира взвода.
За свою военную службу Рыбацкий был награжден Орденом за мужество 3-й степени, Золотым Крестом, Знаком доблести ОТУ "Лиман" и другими наградами.
"Максим мужественно защищал нашу свободу от российского захватчика с 2018 года. Был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев.
"Рыба" с самого детства была частью нашей бело-синей семьи. Мы приносим соболезнования родственникам и близким.
Быть воином — жить вечно!
Светлая память тебе, Герой!" — говорится в сообщении.
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