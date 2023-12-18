На войне погиб известный фанат киевского Динамо

Болельщик Максим Рыбацкий. Фото: "Динамо"

В зоне боевых действий погиб известный киевский болельщик "Динамо" Максим Рыбацкий. Он воевал против россиян в течение пяти лет.

Произошла трагедия в Донецкой области, сообщила пресс-служба "Динамо".

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Как стало известно, 14 декабря Рыбацкий выполнял боевое задание возле поселка Заречное в Донецкой области и именно тогда погиб. Герой служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Рыбацкий начал службу в 2018 году и в 95-й ОДШБр он дослужился до командира взвода.

За свою военную службу Рыбацкий был награжден Орденом за мужество 3-й степени, Золотым Крестом, Знаком доблести ОТУ "Лиман" и другими наградами.

"Максим мужественно защищал нашу свободу от российского захватчика с 2018 года. Был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев.

"Рыба" с самого детства была частью нашей бело-синей семьи. Мы приносим соболезнования родственникам и близким.

Быть воином — жить вечно!

Светлая память тебе, Герой!" — говорится в сообщении.

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