На війні загинув відомий фанат київського Динамо

Уболівальник Максим Рибацький. Фото: "Динамо"

У зоні бойових дій загинув відомий київський уболівальник "Динамо" Максим Рибацький. Він воював проти росіян упродовж п’яти років.

Сталася трагедія на Донеччині, повідомила пресслужба "Динамо".

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Як стало відомо, 14 грудня Рибацький виконував бойове завдання біля селища Зарічне на Донеччині й саме тоді загинув. Герой служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Рибацький почав службу у 2018 році й в 95-й ОДШБр він дослужився до командира взводу.

За свою військову службу Рибацький був нагороджений Орденом за мужність 3 ступеня, Золотим Хрестом, Знаком доблесті ОТУ "Лиман" та іншими нагородами.

"Максим мужньо боронив нашу свободу від російського загарбника з 2018 року. Був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів.

"Риба" з самого дитинства був частиною нашої біло-синьої родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким.

Бути воїном — жити вічно!

Світла пам’ять тобі, Герою!" — йдеться в повідомленні.

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