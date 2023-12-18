На війні загинув відомий фанат київського Динамо
У зоні бойових дій загинув відомий київський уболівальник "Динамо" Максим Рибацький. Він воював проти росіян упродовж п’яти років.
Сталася трагедія на Донеччині, повідомила пресслужба "Динамо".
Загинув один із топових фанатів "Динамо"
Як стало відомо, 14 грудня Рибацький виконував бойове завдання біля селища Зарічне на Донеччині й саме тоді загинув. Герой служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Рибацький почав службу у 2018 році й в 95-й ОДШБр він дослужився до командира взводу.
За свою військову службу Рибацький був нагороджений Орденом за мужність 3 ступеня, Золотим Хрестом, Знаком доблесті ОТУ "Лиман" та іншими нагородами.
"Максим мужньо боронив нашу свободу від російського загарбника з 2018 року. Був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів.
"Риба" з самого дитинства був частиною нашої біло-синьої родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким.
Бути воїном — жити вічно!
Світла пам’ять тобі, Герою!" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не "Челсі".
"Дніпро-1" та "Ворскла" претендують на одного і того ж тренера.
Київське "Динамо" відмовило "Поліссю" у трансфері одного з гравців — що відомо.
"Жирона", "Барселона" чи "Атлетико" — Анчелотті назвав головного конкурента "Реала".
Шовковський та Суркіс домовились купити в "Динамо" трьох футболістів.
Читайте Новини.LIVE!