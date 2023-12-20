Ворскла определилась с кандидатурой нового тренера — кто возглавит команду
Руководство "Ворсклы" нашло замену Виктору Скрипнику, который продолжит карьеру в клубе "Металлист 1925". Новым тренером полтавской команды станет местный специалист.
Сергей Долганский возглавит "Ворсклу" как минимум до конца сезона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
"Ворскла" до сих пор официально не подтвердила уход из клуба Виктора Скрипника. Однако слухи упорно связывают этого специалиста с работой в другой украинской команде. При этом уже известно, кто заменит Скрипника в Полтаве.
Кто такой Сергей Долганский
В последние годы 49-летний специалист занимался работой с вратарями в "Ворскле". Уроженец Ровенской области оказался в системе полтавского клуба в 2001 году. С 2005 по 2013-й годы Сергей Долганский был вратарем "Ворсклы". В 2019 года он входит в тренерский штаб команды.
Согласно информации украинских СМИ, Долганский возглавит полтавчан до конца сезона 2023/2024 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Если "Ворскла" добьется прогресса под руководством этого специалиста, ему предложат долгосрочный контракт.
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