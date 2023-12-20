Ворскла определилась с кандидатурой нового тренера — кто возглавит команду

Долганский во время карьеры игрока. Фото: пресс-служба "Ворсклы"

Руководство "Ворсклы" нашло замену Виктору Скрипнику, который продолжит карьеру в клубе "Металлист 1925". Новым тренером полтавской команды станет местный специалист.

Сергей Долганский возглавит "Ворсклу" как минимум до конца сезона, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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"Ворскла" до сих пор официально не подтвердила уход из клуба Виктора Скрипника. Однако слухи упорно связывают этого специалиста с работой в другой украинской команде. При этом уже известно, кто заменит Скрипника в Полтаве.

Долганский на тренировке. Фото: пресс-служба "Ворсклы"

Кто такой Сергей Долганский

В последние годы 49-летний специалист занимался работой с вратарями в "Ворскле". Уроженец Ровенской области оказался в системе полтавского клуба в 2001 году. С 2005 по 2013-й годы Сергей Долганский был вратарем "Ворсклы". В 2019 года он входит в тренерский штаб команды.

Согласно информации украинских СМИ, Долганский возглавит полтавчан до конца сезона 2023/2024 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Если "Ворскла" добьется прогресса под руководством этого специалиста, ему предложат долгосрочный контракт.

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