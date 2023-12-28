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Судаков прокомментировал свой уход из Шахтера

28 декабря 2023 20:09
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Агабекян Карен
редактор
Судаков прокомментировал свой уход из Шахтера
Георгий Судаков в матче за сборную Украины. Фото: REUTERS/David W Cerny
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Агабекян Карен
редактор

21-летний центральный полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков отлично себя проявил в текущем сезоне и заинтересовал несколько клубов. Активнее остальных игрока пытается подписать "Ювентус".

В комментарии "Команда №1" Судаков прокомментировал трансферные слухи.

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По словам Судакова, он сейчас на распутье и еще не определился в европейский клуб какого уровня перейти из "Шахтера". При этом Георгий подтвердил факт общения команд о возможной сделке.

"Моя задача играть в футбол и добиваться результата.

Лучше начать с условного "Брайтона", чем сразу идти в "Ювентус" или "Барселону"? Трудно сказать. Пример Виктора Цыганкова и Артема Довбика очень показателен. Они перешли в как бы среднюю команду и теперь лидируют в чемпионате Испании, а наших ребят уже хотят пригласить ведущие клубы Европы.

Возможно, нужен такой трамплин, но история Михаила Мудрика тоже показательна", — сказал полузащитник.

Относительно своего друга по академии Михаила Мудрика Судаков отметил, что тот повысил свой уровень в "Челси". Поэтому переход из "Шахтера" в топовый клуб может дать результат.

Также Судаков отметил, что в "Шахтере" все начиная с президента ему желают успехов и поэтому при переходе в другой клуб он собирается уважать их интересы.

Отметим, что интерес к Судакову ранее приписывали "Ювентусу" и "Барселоне".

В текущем сезоне у Судакова в восемнадцати матчах за "Шахтер" три гола и один ассист.

Напомним, бывший главный тренер Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Победа с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире.

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

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