Судаков прокомментировал свой уход из Шахтера
21-летний центральный полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков отлично себя проявил в текущем сезоне и заинтересовал несколько клубов. Активнее остальных игрока пытается подписать "Ювентус".
В комментарии "Команда №1" Судаков прокомментировал трансферные слухи.
Что думает Судаков о трансфере
По словам Судакова, он сейчас на распутье и еще не определился в европейский клуб какого уровня перейти из "Шахтера". При этом Георгий подтвердил факт общения команд о возможной сделке.
"Моя задача играть в футбол и добиваться результата.
Лучше начать с условного "Брайтона", чем сразу идти в "Ювентус" или "Барселону"? Трудно сказать. Пример Виктора Цыганкова и Артема Довбика очень показателен. Они перешли в как бы среднюю команду и теперь лидируют в чемпионате Испании, а наших ребят уже хотят пригласить ведущие клубы Европы.
Возможно, нужен такой трамплин, но история Михаила Мудрика тоже показательна", — сказал полузащитник.
Относительно своего друга по академии Михаила Мудрика Судаков отметил, что тот повысил свой уровень в "Челси". Поэтому переход из "Шахтера" в топовый клуб может дать результат.
Также Судаков отметил, что в "Шахтере" все начиная с президента ему желают успехов и поэтому при переходе в другой клуб он собирается уважать их интересы.
Отметим, что интерес к Судакову ранее приписывали "Ювентусу" и "Барселоне".
В текущем сезоне у Судакова в восемнадцати матчах за "Шахтер" три гола и один ассист.
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