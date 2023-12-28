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Судаков прокоментував свій відхід із Шахтаря

28 грудня 2023 20:09
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Агабекян Карен
редактор
Судаков прокоментував свій відхід із Шахтаря
Георгій Судаков у матчі за збірну України. Фото: REUTERS/David W Cerny
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Агабекян Карен
редактор

21-річний центральний півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков чудово показав себе в поточному сезоні й зацікавив кілька клубів. Найактивніше гравця намагається підписати "Ювентус".

У коментарі "Команда №1" Судаков прокоментував трансферні чутки.

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За словами Судакова, він зараз на роздоріжжі та ще не визначився до європейського клубу якого рівня перейде з "Шахтаря". При цьому Георгій підтвердив факт спілкування команд про можливу угоду.

"Моє завдання грати у футбол і досягати результату.

Краще почати з умовного "Брайтона", ніж одразу йти до "Ювентуса" чи "Барселони"? Важко сказати. Приклад Віктора Циганкова та Артема Довбика дуже показовий. Вони перейшли в ніби середню команду і тепер лідирують у чемпіонаті Іспанії, а наших хлопців уже хочуть запросити провідні клуби Європи.

Можливо, потрібен такий трамплін, але історія Михайла Мудрика теж є показовою", — сказав півзахисник.

Щодо свого друга з академії Михайла Мудрика, Судаков зазначив, що той підвищив свій рівень у "Челсі". Тому перехід із "Шахтаря" до топового клубу може дати результат.

Також Судаков зазначив, що у "Шахтарі" всі, починаючи з президента, йому бажають успіхів і тому при переході в інший клуб він збирається поважати їхні інтереси.

Зазначимо, що інтерес до Судакова раніше приписували "Ювентусу" та "Барселоні".

Цього сезону у Судакова у вісімнадцяти матчах за "Шахтар" три голи та один асист.

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