Переміг із великим відривом — названо найкращого воротаря у світі

Едерсон відбиває удар по воротах. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Після оголошення найкращого футболіста у світі Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оголосила найкращого воротаря у 2023 році. Цікаво, що цього року переможець має солідний відрив.

Найкращим голкіпером у світі визнано бразилець Едерсон, повідомила IFFHS.

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Зазначимо, що найкращим футболістом у світі за версією IFFHS вперше було визнано Ерлінга Холанда. Другим став Кілліан Мбаппе, а третім Ліонель Мессі.

Едерсон визнаний найкращим у 2023 році. Фото: скріншот

Найкращі голкіпери у світі

Переможець рейтингу Едерсон із "Манчестер Сіті" набрав 145 очок, а його найближчий переслідувач відстав на 72 бали. Приз бразилець отримає заслужено, оскільки з клубом виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат та Кубок Англії й клубний чемпіонат світу.

На другому місці фінішував Еміліано Мартінес, який виграв чемпіонат світу зі збірною Аргентини. Третє місце посів фіналіст ЛЧ із "Реалом" Тібо Куртуа.

Топ-10 найкращих воротарів у 2023 році:

Едерсон ("Манчестер Сіті", Бразилія) — 145 очок Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина) — 76 Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія) — 73 Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Німеччина) — 58 Ян Облак ("Атлетіко", Словенія) — 36 Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", Італія) — 23 Яссін Буну ("Севілья"/"Аль-Хіляль", Марокко) — 22 Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія) — 19 Андре Онана ("Інтер"/"Манчестер Юнайтед", Камерун) — 16 Майк Меньян ("Мілан", Франція) — 13

Зазначимо, що Едерсон став другим бразильцем в історії, хто отримав приз найкращому воротареві від IFFHS. 2019 року цю нагороду виграв Аліссон.

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