Холанд признан лучшим футболистом года

Лучший футболист года Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Osama Abd El Naby

В 2023 году форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голанд не смог выиграть "Золотой мяч". При этом норвежца выделила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Эрлинг занял первое место в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии IFFHS.

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В опубликованном рейтинге по итогам 2023 года Холанд опередил вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Третья позиция досталась аргентинцу Лионелю Месси, ранее выигравшему "Золотой мяч".

Отметим, что в этом сезоне Холанд выиграл "Золотую бутсу", чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Интересно, что в топ-5 попал Джуд Беллингем, перешедший летом из дортмундской "Боруссии" в мадридский "Реал" и являющийся лидером команды и лучшим бомбардиром. При этом Джуд не выигрывал в этом сезоне столь значимые титулы как Лига чемпионов, чемпионат мира или чемпионат Германии.

Топ-10 футболистов 2023 года по версии IFFHS:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия) Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина) Родри ("Манчестер Сити", Испания) Джуд Беллингем ("Реал", Англия) Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия) Гарри Кейн ("Бавария", Англия) Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия) Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия) Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина)

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