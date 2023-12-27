Холанд признан лучшим футболистом года
В 2023 году форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голанд не смог выиграть "Золотой мяч". При этом норвежца выделила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Эрлинг занял первое место в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии IFFHS.
Месси только третий
В опубликованном рейтинге по итогам 2023 года Холанд опередил вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Третья позиция досталась аргентинцу Лионелю Месси, ранее выигравшему "Золотой мяч".
Отметим, что в этом сезоне Холанд выиграл "Золотую бутсу", чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Интересно, что в топ-5 попал Джуд Беллингем, перешедший летом из дортмундской "Боруссии" в мадридский "Реал" и являющийся лидером команды и лучшим бомбардиром. При этом Джуд не выигрывал в этом сезоне столь значимые титулы как Лига чемпионов, чемпионат мира или чемпионат Германии.
Топ-10 футболистов 2023 года по версии IFFHS:
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция)
- Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина)
- Родри ("Манчестер Сити", Испания)
- Джуд Беллингем ("Реал", Англия)
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
- Гарри Кейн ("Бавария", Англия)
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)
- Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
- Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина)
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