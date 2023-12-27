Голанд визнаний кращим футболістом року

Кращий футболіст року Ерлінг Голанд. Фото: REUTERS/Osama Abd El Naby

У 2023 році форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд не зміг виграти "Золотий м’яч". При цьому норвежця виділила Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

Ерлінг посів перше місце у рейтингу кращих гравців 2023 року за версією IFFHS.

Читайте також:

Мессі лише третій

В опублікованому рейтингу за підсумками 2023 року Голанд випередив вінгера "ПСЖ" Кіліана Мбаппе. Третя позиція дісталася аргентинцю Ліонелю Мессі, який раніше виграв "Золотий м’яч".

Зазначимо, що цього сезону Голанд виграв "Золоту бутсу", чемпіонат та Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Цікаво, що в топ-5 потрапив Джуд Беллінгем, який перейшов влітку із дортмундської "Боруссії" в мадридський "Реал" та наразі є лідиром команди й найкращим бомбардиром. При цьому Джуд не вигравав цього сезону настільки значимих титулів, як Ліга чемпіонів, чемпіонат світу або чемпіонат Німеччини.

Топ-10 футболістів 2023 року за версією IFFHS:

Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", Норвегія) Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", Франція) Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", Аргентина) Родрі ("Манчестер Сіті", Іспанія) Джуд Беллінгем ("Реал", Англія) Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія) Гаррі Кейн ("Баварія", Англія) Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Португалія) Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія) Лаутаро Мартінес ("Інтер", Аргентина)

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика — у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

Георгій Судаков став на меті двох легендарних англійських грандів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.