Очень авторитетный источник подтвердил интерес Барселоны к украинскому футболисту

У легендарного Роберта Левандовски (на фото) в текущем сезоне проблемы с забиванием голов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонская "Барселона" после неудачных игр своего возрастного форварда Роберта Левандовски ищет ему замену. Ожидаемо, что взгляд у президента клуба Жоана Лапорты падет на лучшего нападающего чемпионата Испании в текущем сезоне.

Авторитетный немецкий портал "Трансфермаркт" подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому центрфорварду Артему Довбику.

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Отметим, что у нападающего испанской "Жироны" Артема Довбика все меньше шансов по итогам сезона остаться в нынешнем клубе. Все из-за топовых команд, которые проявляют к нему интерес. Среди них "Барселона" — самый громкий вариант, но финансово не лучший.

Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona from the spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбик перейдет в "Барселону"

Источник немецкого издания утверждает, что у Довбика большие шансы оказаться в "Барселоне", но им сначала нужно найти деньги на трансфер. На текущий момент клуб имеет большие долги и из-за реконструкции домашнего стадиона они только растут.

К тому же команда запланировала ряд других трансферов. В поле зрения клуба Виктор Цыганков и Георгий Судаков. Лишь за этих двух нужно отдать около 100 млн евро.

Трансферная стоимость украинца оценивается "Трансфермарктом" на 28 млн евро, и она имеет способность повышаться. Возможно, когда Артема будуть продавать, то от покупателя потребуют 50-60 млн евро.

В трансферное окно конкуренцию "Барселоне" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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