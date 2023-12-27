Очень авторитетный источник подтвердил интерес Барселоны к украинскому футболисту
Каталонская "Барселона" после неудачных игр своего возрастного форварда Роберта Левандовски ищет ему замену. Ожидаемо, что взгляд у президента клуба Жоана Лапорты падет на лучшего нападающего чемпионата Испании в текущем сезоне.
Авторитетный немецкий портал "Трансфермаркт" подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому центрфорварду Артему Довбику.
Отметим, что у нападающего испанской "Жироны" Артема Довбика все меньше шансов по итогам сезона остаться в нынешнем клубе. Все из-за топовых команд, которые проявляют к нему интерес. Среди них "Барселона" — самый громкий вариант, но финансово не лучший.
Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023
The machine strikes again!
He opens the scoring for Girona from the spot!
They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2
Довбик перейдет в "Барселону"
Источник немецкого издания утверждает, что у Довбика большие шансы оказаться в "Барселоне", но им сначала нужно найти деньги на трансфер. На текущий момент клуб имеет большие долги и из-за реконструкции домашнего стадиона они только растут.
К тому же команда запланировала ряд других трансферов. В поле зрения клуба Виктор Цыганков и Георгий Судаков. Лишь за этих двух нужно отдать около 100 млн евро.
Трансферная стоимость украинца оценивается "Трансфермарктом" на 28 млн евро, и она имеет способность повышаться. Возможно, когда Артема будуть продавать, то от покупателя потребуют 50-60 млн евро.
В трансферное окно конкуренцию "Барселоне" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".
Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.
"Арсенал" готов к трансферу Довбика.
"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.
Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.
Георгий Судаков стал целью двух легендарных английских грандов.
"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.
Читайте Новини.LIVE!