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Очень авторитетный источник подтвердил интерес Барселоны к украинскому футболисту

27 декабря 2023 16:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Очень авторитетный источник подтвердил интерес Барселоны к украинскому футболисту
У легендарного Роберта Левандовски (на фото) в текущем сезоне проблемы с забиванием голов. Фото: REUTERS/Albert Gea
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Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" после неудачных игр своего возрастного форварда Роберта Левандовски ищет ему замену. Ожидаемо, что взгляд у президента клуба Жоана Лапорты падет на лучшего нападающего чемпионата Испании в текущем сезоне.

Авторитетный немецкий портал "Трансфермаркт" подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому центрфорварду Артему Довбику.

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Отметим, что у нападающего испанской "Жироны" Артема Довбика все меньше шансов по итогам сезона остаться в нынешнем клубе. Все из-за топовых команд, которые проявляют к нему интерес. Среди них "Барселона" — самый громкий вариант, но финансово не лучший.

Довбик перейдет в "Барселону"

Источник немецкого издания утверждает, что у Довбика большие шансы оказаться в "Барселоне", но им сначала нужно найти деньги на трансфер. На текущий момент клуб имеет большие долги и из-за реконструкции домашнего стадиона они только растут.

К тому же команда запланировала ряд других трансферов. В поле зрения клуба Виктор Цыганков и Георгий Судаков. Лишь за этих двух нужно отдать около 100 млн евро.

Трансферная стоимость украинца оценивается "Трансфермарктом" на 28 млн евро, и она имеет способность повышаться. Возможно, когда Артема будуть продавать, то от покупателя потребуют 50-60 млн евро.

В трансферное окно конкуренцию "Барселоне" составит мадридский "Атлетико", "Милан", "Интер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вилла", "Вест Хэм" и "Фулхэм".

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика.

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

Георгий Судаков стал целью двух легендарных английских грандов.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

 

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