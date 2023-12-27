Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес Барселони до українського футболіста

У легендарного Роберта Левандовскі (на фото) цього сезону проблеми із забиванням голів. Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонська "Барселона" після невдалих ігор свого вікового форварда Роберта Левандовськи шукає йому заміну. Очікується, що погляд у президента клубу Жоана Лапорти впаде на кращого нападника чемпіонату Іспанії цього сезону.

Авторитетний німецький портал "Трансфермаркт" підтвердив інтерес "Барселони" до українського центрфорварда Артема Довбика.

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Зазначимо, що у нападника іспанської "Жирони" Артема Довбика все менше шансів за підсумками сезону залишитись у нинішньому клубі. Все через топові команди, які виявляють до нього інтерес. Серед них "Барселона" — найгучніший варіант, але фінансово не найкращий.

Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Довбик перейде до "Барселони"

Джерело німецького видання стверджує, що Довбик має великі шанси опинитися в "Барселоні", але їм спочатку потрібно знайти гроші на трансфер. На цю мить клуб має великі борги й через реконструкцію домашнього стадіону вони тільки зростають.

До того ж команда запланувала низку інших трансферів. У полі зору клубу Віктор Циганков та Георгій Судаков. Лише за цих двох потрібно віддати близько 100 млн євро.

Трансферна вартість українця оцінюється "Трансфермарктом" на 28 млн євро, і вона має здатність підвищуватися. Можливо, коли Артема будуть продавати, то від покупця вимагатимуть 50-60 млн євро.

У трансферне вікно конкуренцію "Барселоні" складе мадридський "Атлетіко", "Мілан", "Інтер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вілла", "Вест Гем" та "Фулгем".

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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