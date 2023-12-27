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Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес Барселони до українського футболіста

27 грудня 2023 16:55
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Агабекян Карен
редактор
Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес Барселони до українського футболіста
У легендарного Роберта Левандовскі (на фото) цього сезону проблеми із забиванням голів. Фото: REUTERS/Albert Gea
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Агабекян Карен
редактор

Каталонська "Барселона" після невдалих ігор свого вікового форварда Роберта Левандовськи шукає йому заміну. Очікується, що погляд у президента клубу Жоана Лапорти впаде на кращого нападника чемпіонату Іспанії цього сезону.

Авторитетний німецький портал "Трансфермаркт" підтвердив інтерес "Барселони" до українського центрфорварда Артема Довбика.

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Зазначимо, що у нападника іспанської "Жирони" Артема Довбика все менше шансів за підсумками сезону залишитись у нинішньому клубі. Все через топові команди, які виявляють до нього інтерес. Серед них "Барселона" — найгучніший варіант, але фінансово не найкращий.

Довбик перейде до "Барселони"

Джерело німецького видання стверджує, що Довбик має великі шанси опинитися в "Барселоні", але їм спочатку потрібно знайти гроші на трансфер. На цю мить клуб має великі борги й через реконструкцію домашнього стадіону вони тільки зростають.

До того ж команда запланувала низку інших трансферів. У полі зору клубу Віктор Циганков та Георгій Судаков. Лише за цих двох потрібно віддати близько 100 млн євро.

Трансферна вартість українця оцінюється "Трансфермарктом" на 28 млн євро, і вона має здатність підвищуватися. Можливо, коли Артема будуть продавати, то від покупця вимагатимуть 50-60 млн євро.

У трансферне вікно конкуренцію "Барселоні" складе мадридський "Атлетіко", "Мілан", "Інтер", "Рома", "Арсенал, "Астон Вілла", "Вест Гем" та "Фулгем".

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика — у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

Георгій Судаков став на меті двох легендарних англійських грандів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.

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