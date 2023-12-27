Победил с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире

Эдерсон отражает удар по воротах. Фото: Reuters/Andrew Boyers

После оглашения лучшего футболиста в мире Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила лучшего вратаря в 2023 году. Интересно, что в этом году у победителя солидный отрыв.

Лучшим голкипером в мире признан бразилец Эдерсон, сообщила IFFHS.

Читайте также:

Отметим, что лучшим футболистом в мире по версии IFFHS впервые был признан Эрлинг Холанд. Вторым стал Киллиан Мбаппе, а третьим Лионель Месси.

Эдерсон признан лучшим в 2023 году. Фото: скриншот

Лучшие голкиперы в мире

Победитель рейтинга Эдерсон из "Манчестер Сити" набрал 145 очков, а его ближайший преследователь отстал на 72 балла. Приз бразилец получит заслуженно, поскольку с клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Англии, и клубный чемпионат мира.

На втором месте финишировал Эмилиано Мартинес, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины. Третьим стал финалист ЛЧ из "Реала" Тибо Куртуа.

Топ-10 лучших вратарей в 2023 году:

Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия) — 145 очков Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) — 76 Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) — 73 Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Германия) — 58 Ян Облак ("Атлетико", Словения) — 36 Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия) — 23 Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", Марокко) — 22 Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) — 19 Андре Онана ("Интер"/"Манчестер Юнайтед", Камерун) — 16 Майк Меньян ("Милан", Франция) — 13

Отметим, что Эдерсон стал вторым бразильцем в истории, кто получил приз лучшему вратарю от IFFHS. В 2019 году эту награду выиграл Алиссон.

Напомним, очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика.

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.