Победил с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире
После оглашения лучшего футболиста в мире Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила лучшего вратаря в 2023 году. Интересно, что в этом году у победителя солидный отрыв.
Лучшим голкипером в мире признан бразилец Эдерсон, сообщила IFFHS.
Отметим, что лучшим футболистом в мире по версии IFFHS впервые был признан Эрлинг Холанд. Вторым стал Киллиан Мбаппе, а третьим Лионель Месси.
Лучшие голкиперы в мире
Победитель рейтинга Эдерсон из "Манчестер Сити" набрал 145 очков, а его ближайший преследователь отстал на 72 балла. Приз бразилец получит заслуженно, поскольку с клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Англии, и клубный чемпионат мира.
На втором месте финишировал Эмилиано Мартинес, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины. Третьим стал финалист ЛЧ из "Реала" Тибо Куртуа.
Топ-10 лучших вратарей в 2023 году:
- Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия) — 145 очков
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) — 76
- Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) — 73
- Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Германия) — 58
- Ян Облак ("Атлетико", Словения) — 36
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия) — 23
- Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", Марокко) — 22
- Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) — 19
- Андре Онана ("Интер"/"Манчестер Юнайтед", Камерун) — 16
- Майк Меньян ("Милан", Франция) — 13
Отметим, что Эдерсон стал вторым бразильцем в истории, кто получил приз лучшему вратарю от IFFHS. В 2019 году эту награду выиграл Алиссон.
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