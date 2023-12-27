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Победил с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире

27 декабря 2023 19:35
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Агабекян Карен
редактор
Победил с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире
Эдерсон отражает удар по воротах. Фото: Reuters/Andrew Boyers
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После оглашения лучшего футболиста в мире Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила лучшего вратаря в 2023 году. Интересно, что в этом году у победителя солидный отрыв.

Лучшим голкипером в мире признан бразилец Эдерсон, сообщила IFFHS.

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Отметим, что лучшим футболистом в мире по версии IFFHS впервые был признан Эрлинг Холанд. Вторым стал Киллиан Мбаппе, а третьим Лионель Месси.

Эдерсон
Эдерсон признан лучшим в 2023 году. Фото: скриншот

Лучшие голкиперы в мире

Победитель рейтинга Эдерсон из "Манчестер Сити" набрал 145 очков, а его ближайший преследователь отстал на 72 балла. Приз бразилец получит заслуженно, поскольку с клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Англии, и клубный чемпионат мира.

На втором месте финишировал Эмилиано Мартинес, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины. Третьим стал финалист ЛЧ из "Реала" Тибо Куртуа.

Топ-10 лучших вратарей в 2023 году:

  1. Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия) — 145 очков
  2. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) — 76
  3. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) — 73
  4. Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона", Германия) — 58
  5. Ян Облак ("Атлетико", Словения) — 36
  6. Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Италия) — 23
  7. Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", Марокко) — 22
  8. Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) — 19
  9. Андре Онана ("Интер"/"Манчестер Юнайтед", Камерун) — 16
  10. Майк Меньян ("Милан", Франция) — 13

Отметим, что Эдерсон стал вторым бразильцем в истории, кто получил приз лучшему вратарю от IFFHS. В 2019 году эту награду выиграл Алиссон.

Напомним, очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

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