Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша

Денис Гармаш после подписания контракта с "Осиеком". Фото: "Осиек"

В Хорватии не лучшим образом идут дела у украинского полузащитника Дениса Гармаша. Ему не дают шанса сыграть и сослали в дубль.

Относительно положения украинца высказался главный тренер "Осиека" Зоран Зекич. Слова специалиста привел портал Sportske novosti.

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По словам Зекича, он якобы уважает карьеру Гармаша, но не может ставить его в состав, поскольку физическая готовность украинца не соответствует высшей лиге чемпионата Хорватии.

"Я очень уважаю Гармаша и его карьеру, но после перехода в "Осиек" он оказался физически не готов играть в высшей лиге чемпионата Хорватии", — сказал Зекич.

Отметим, что 33-летний Гармаш перешел из киевского "Динамо" в "Осиек" в сентябре в статусе свободного агента, подписав контракт на сезон с возможностью продления еще на один.

Сразу после перехода Гармаш сыграл в составе клуба четыре матча, но после смены тренера и спортивного директора, которые его приглашали в "Осиек", украинца сослали в дубль.

Хорватские источники отмечали, что новое руководство пытается показать несостоятельность своих предшественников. Жертвой этой политической борьбы стал Гармаш.

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