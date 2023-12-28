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Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша

28 декабря 2023 12:21
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Агабекян Карен
редактор
Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша
Денис Гармаш после подписания контракта с "Осиеком". Фото: "Осиек"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Хорватии не лучшим образом идут дела у украинского полузащитника Дениса Гармаша. Ему не дают шанса сыграть и сослали в дубль.

Относительно положения украинца высказался главный тренер "Осиека" Зоран Зекич. Слова специалиста привел портал Sportske novosti.

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По словам Зекича, он якобы уважает карьеру Гармаша, но не может ставить его в состав, поскольку физическая готовность украинца не соответствует высшей лиге чемпионата Хорватии.

"Я очень уважаю Гармаша и его карьеру, но после перехода в "Осиек" он оказался физически не готов играть в высшей лиге чемпионата Хорватии", — сказал Зекич.

Отметим, что 33-летний Гармаш перешел из киевского "Динамо" в "Осиек" в сентябре в статусе свободного агента, подписав контракт на сезон с возможностью продления еще на один.

Сразу после перехода Гармаш сыграл в составе клуба четыре матча, но после смены тренера и спортивного директора, которые его приглашали в "Осиек", украинца сослали в дубль.

Хорватские источники отмечали, что новое руководство пытается показать несостоятельность своих предшественников. Жертвой этой политической борьбы стал Гармаш.

Напомним, бывший главный тренер Динамо"  может возглавить Ворсклу.

Победа с большим отрывом — назван лучший вратарь в мире.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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