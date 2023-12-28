Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша
В Хорватии не лучшим образом идут дела у украинского полузащитника Дениса Гармаша. Ему не дают шанса сыграть и сослали в дубль.
Относительно положения украинца высказался главный тренер "Осиека" Зоран Зекич. Слова специалиста привел портал Sportske novosti.
Почему Зекич не рассчитывает на Гармаша
По словам Зекича, он якобы уважает карьеру Гармаша, но не может ставить его в состав, поскольку физическая готовность украинца не соответствует высшей лиге чемпионата Хорватии.
"Я очень уважаю Гармаша и его карьеру, но после перехода в "Осиек" он оказался физически не готов играть в высшей лиге чемпионата Хорватии", — сказал Зекич.
Отметим, что 33-летний Гармаш перешел из киевского "Динамо" в "Осиек" в сентябре в статусе свободного агента, подписав контракт на сезон с возможностью продления еще на один.
Сразу после перехода Гармаш сыграл в составе клуба четыре матча, но после смены тренера и спортивного директора, которые его приглашали в "Осиек", украинца сослали в дубль.
Хорватские источники отмечали, что новое руководство пытается показать несостоятельность своих предшественников. Жертвой этой политической борьбы стал Гармаш.
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