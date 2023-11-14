Хорватский клуб не хочет видеть Гармаша в своем составе

Футболист "Осиека" Денис Гармаш. Фото: "Осиек"

Переход украинского полузащитника Дениса Гармаша в хорватский "Осиек" не оправдал себя. В клубе не рассчитывают на игрока.

В клубе намерены зимой его продать, сообщил портал Sport.ua.

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Что произошло

По информации источников, главный тренер команды Зоран Зехич не видит Гармаша в составе. Случилось это после смены схемы, где теперь Гармашу нет места в в центре поля.

К тому же, Гармаш перешел в "Осиек" к тренеру Степану Томашу, которого уволили в начале октября вместе со спортивным директором Ивицом Кулешевичем.

При новом главном тренере Гармаш больше не играл. Его последний матч состоялся 30 сентября. Затем он был в запасе, а в последней игре вообще не попал в заявку. Всего украинец трижды выходил в составе клуба.

Из-за возникшей ситуации клуб хочет продать Гармаша в зимнее трансферное окно. Агенты Дениса сейчас рассматривают для него клубы из Венгрии, Кипра, Турции, Казахстана.

Источник отметил, что Украина также рассматривается Гармашем, но не уточняется в какой клуб.

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