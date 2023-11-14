Хорватський клуб не хоче бачити Гармаша у своєму складі

Футболіст "Осієка" Денис Гармаш. Фото: "Осієк"

Перехід українського півзахисника Дениса Гармаша до хорватського "Осієка" не виправдав себе. У клубі не розраховують на гравця.

У клубі мають намір взимку його продати, повідомив портал Sport.ua.

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Що сталося

За інформацією джерел, головний тренер команди Зоран Зехіч не бачить Гармаша у складі. Сталося це після зміни схеми, де тепер Гармашу немає місця у центрі поля.

До того ж Гармаш перейшов до "Осієка" до тренера Степана Томаша, якого звільнили на початку жовтня разом зі спортивним директором Івіцом Кулешевичем.

За нового головного тренера Гармаш більше не грав. Його останній матч відбувся 30 вересня. Потім він був у запасі, а в останній грі взагалі не потрапив до заявки. Загалом українець тричі виходив у складі клубу.

Через ситуацію "Осієк" хоче продати Гармаша в зимове трансферне вікно. Агенти Дениса зараз розглядають йому клуби з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Казахстану.

Джерело відзначило, що Україна також розглядається Гармашем, але не уточнюється до якого клубу.

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