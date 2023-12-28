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Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша

28 грудня 2023 12:21
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Агабекян Карен
редактор
Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша
Денис Гармаш після підписання контракту з "Осієком". Фото: "Осієк"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Хорватії не найкраще йдуть справи в українського півзахисника Дениса Гармаша. Йому не дають шансу зіграти та заслали у дубль.

Щодо становища українця висловився головний тренер "Осієка" Зоран Зекіч. Слова фахівця навів портал Sportske novosti.

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За словами Зекіча, він нібито шанує кар'єру Гармаша, але не може ставити його до складу, оскільки фізична готовність українця не відповідає вищій лізі чемпіонату Хорватії.

"Я дуже поважаю Гармаша та його кар'єру, але після переходу в "Осієк" він виявився фізично не готовим грати у вищій лізі чемпіонату Хорватії", — сказав Зекіч.

Зазначимо, що 33-річний Гармаш перейшов із київського "Динамо" до "Осієка" у вересні у статусі вільного агента, підписавши контракт на сезон із можливістю продовження ще на один.

Одразу після переходу Гармаш зіграв у складі клубу чотири матчі, але після зміни тренера та спортивного директора, які його запрошували до "Осієка", українця заслали в дубль.

Хорватські джерела зазначали, що нове керівництво намагається показати неспроможність своїх попередників. Жертвою цієї політичної боротьби став Гармаш.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" може очолити Ворсклу.

Переміг із великим відривом — названо найкращого воротаря у світі.

Дуже авторитетне джерело підтвердило інтерес "Барселони" до українського футболіста.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

Житомирське "Полісся замінить емблему.

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