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Жирона останется без двух лидеров команды, если попадет в Лигу чемпионов

27 декабря 2023 18:35
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Агабекян Карен
редактор
Жирона останется без двух лидеров команды, если попадет в Лигу чемпионов
Игроки каталонской "Жироны". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Проблемы у каталонской "Жироны" могут начаться, если команда по итогам текущего сезона сможет выйти в Лигу чемпионов. Причиной станет владелец команды — City Football Group.

Команде придется лишиться двух важных футболистов, сообщает AS.

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Ян Коуту
Ян Коуту. Фото: AFP

В чем проблема "Жироны"

Проблема у "Жироны" возникнет с правилами УЕФА, ведь владельцу клуба City Football Group также принадлежит "Манчестер Сити". Ранее командам одного владельца вообще было запрещено выступать в одном турнире, а затем правила смягчили, но ряд ограничений введели.

Сейчас у "Жироны" в аренде играют Ян Коуто из "Манчестер Сити" и Савио из "Труа", которая также является частью City Football Group. Оба игрока на ровне с Артемом Довбиком, Виктором Цыганковым и Алеишем Гарсией ведут команду к первому месту Ла Лиги.

Однако правило УЕФА запрещает командам из Лиги чемпионов арендовать игроков у клубов, с которыми у них общие владельцы.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Савио в 18 матчах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. У Коуту в 17 играх один гол и шесть ассистов.

"Жирона" в чемпионате Испании на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Реалу" только по дополнительным показаниям.

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

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