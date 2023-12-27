Жирона останется без двух лидеров команды, если попадет в Лигу чемпионов

Игроки каталонской "Жироны". Фото: "Жирона"

Проблемы у каталонской "Жироны" могут начаться, если команда по итогам текущего сезона сможет выйти в Лигу чемпионов. Причиной станет владелец команды — City Football Group.

Команде придется лишиться двух важных футболистов, сообщает AS.

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Ян Коуту. Фото: AFP

В чем проблема "Жироны"

Проблема у "Жироны" возникнет с правилами УЕФА, ведь владельцу клуба City Football Group также принадлежит "Манчестер Сити". Ранее командам одного владельца вообще было запрещено выступать в одном турнире, а затем правила смягчили, но ряд ограничений введели.

Сейчас у "Жироны" в аренде играют Ян Коуто из "Манчестер Сити" и Савио из "Труа", которая также является частью City Football Group. Оба игрока на ровне с Артемом Довбиком, Виктором Цыганковым и Алеишем Гарсией ведут команду к первому месту Ла Лиги.

Однако правило УЕФА запрещает командам из Лиги чемпионов арендовать игроков у клубов, с которыми у них общие владельцы.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Савио в 18 матчах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. У Коуту в 17 играх один гол и шесть ассистов.

"Жирона" в чемпионате Испании на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Реалу" только по дополнительным показаниям.

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