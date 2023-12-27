Жирона залишиться без двох лідерів команди, якщо потрапить до Ліги чемпіонів

Гравці каталонської "Жирони". Фото: "Жирона"

Проблеми у каталонської "Жирони" можуть розпочатися, якщо команда за підсумками цього сезону зможе вийти до Ліги чемпіонів. Причиною стане власник команди — City Football Group.

Команді доведеться втратити двох важливих футболістів, повідомляє AS.

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Ян Коуту. Фото: AFP

У чому проблема "Жирони"

Проблема у "Жирони" виникне з правилами УЄФА, адже власнику клубу City Football Group також належить "Манчестер Сіті". Раніше командам одного власника взагалі було заборонено виступати в одному турнірі, а потім правила пом'якшили, але низку обмежень запровадили.

Зараз у "Жирони" в оренді грають Ян Коуто з "Манчестер Сіті" та Савіо з "Труа", яка також є частиною City Football Group. Обидва гравці на рівні з Артемом Довбиком, Віктором Циганковим та Алеїшем Гарсією ведуть команду до першого місця Ла Ліги.

Проте, правило УЄФА забороняє командам з Ліги чемпіонів орендувати гравців у клубів, з якими у них спільні власники.

Зазначимо, що цього сезону чемпіонату Іспанії Савіо в 18 матчах забив чотири м'ячі і віддав п'ять гольових передач. У Коуту в 17 іграх один гол та шість асистів.

"Жирона" в чемпіонаті Іспанії на цю мить посідає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись "Реалу" лише за додатковими показниками.

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