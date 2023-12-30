У Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК Металіст

Олександр Ярославський. Фото: пресслужба Ярославського

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову. Серед постраждалих будівель також виявилася інфраструктура, яка може бути пов'язана із ФК "Металіст".

Ракетний удар стався 30 грудня, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Удар по готелі Ярославського

Міський голова Харкова Ігор Тєрєхов повідомив про приліт по одному з готелів у центрі міста. Як виявилося, ракета, або її уламки, влучили по готелю Kharkiv Palace.

Зазначимо, що готель належить президенту харківського "Металіста" Олександру Ярославському.

"Приліт у житловий будинок у центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці пізніше", — написав мер Харкова Тєрєхов у соцмережах.

Про загиблих внаслідок атаки не повідомляється, але станом на 00:00 постраждало 26 людей.

Зазначимо, що Ярославський залишив Україну після смертельної ДТП за участю його автомобіля. Потім почалося повномасштабне вторгнення в Україну, внаслідок якого постраждав бізнес підприємця. Після цього фінансування клубу суттєво зменшилося, і він вилетів до Першої ліги.

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