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Скрипник офіційно очолив новий клуб в УПЛ

20 грудня 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скрипник офіційно очолив новий клуб в УПЛ
Віктора Скрипника на пресконференції. Фото: Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий український тренер Віктор Скрипник достроково припинив співпрацю з полтавською "Ворсклою". Він перейшов до іншого клубу Прем'єр-ліги (УПЛ).

Скрипник пропрацював у "Ворсклі" понад рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рішення достроково розірвати контракт Віктора Скрипника з "Ворсклою" стало обопільним. Сторони не мають претензій одна до одної. Полтавчан тренуватиме Сергій Долганський, а Віктор Скрипник очолив "Металіст 1925", де йому запропонували вигідніші умови.

Віктор Скрипник
Віктор Скрипник під час матчу полтавців. Фото: пресслужба клубу

Внесок Скрипника в успіхи "Ворскли"

Колишній футболіст збірної України очолив полтавську команду влітку 2022 року. Під керівництво Віктора Скрипника "Ворскла" зіграла 53 поєдинки, в яких здобула 23 перемоги при 19 поразках.

У сезоні 2022/2023 полтавська команда фінішувала на п'ятому місці у турнірній таблиці. Вона вилетіла з Ліги Конференцій на ранній стадії, а перше коло цього сезону завершила на сьомому рядку.

Крім "Ворскли" Віктор Скрипник працював у луганській "Зорі", латвійській "Ризі" та бременському "Вердері". У "Металісті 1925" тренеру пообіцяли карт-бланш на посилення складу.

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