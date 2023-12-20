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Скрипник официально возглавил новый клуб в УПЛ

20 декабря 2023 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скрипник официально возглавил новый клуб в УПЛ
Виктор Скрипник на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский тренер Виктор Скрипник досрочно прекратил сотрудничество с полтавской "Ворсклой". Он перешел в другой клуб Премьер-лиги (УПЛ).

Скрипник проработал в "Ворскле" больше года, сообщает официальный сайт клуба. 

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Решение досрочно расторгнуть контракт Виктора Скрипника с "Ворсклой" стало обоюдным. Стороны не имеют претензий друг к другу. Полтавчан будет тренировать Сергей Долганский, а Виктор Скрипник возглавил "Металлист 1925", где ему предложили более выгодные условия. 

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник во время матча полтавчан. Фото: пресс-служба клуба

Вклад Скрипника в успехи "Ворсклы" 

Бывший футболист сборной Украины возглавил полтавскую команду летом 2022 года. Под руководство Виктора Скрипника "Ворскла" сыграла 53 поединка, в которых добилась 23 победы при 19 поражениях.

В сезоне 2022/2023 полтавская команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице. Она вылетела из Лиги Конференций на ранней стадии, а первый круг текущего сезона завершила на седьмой строчке. 

Помимо "Ворсклы" Виктор Скрипник работал в луганской "Заре", латвийской "Риге" и бременском "Вердере". В "Металлисте 1925" тренеру пообещали карт-бланш на усиление состава. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины. 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику.

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