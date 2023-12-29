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Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом

29 декабря 2023 13:48
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Агабекян Карен
редактор
Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом
Хосеп Гвардиола дает указаиния. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжила подбивать итоги 2023 года. На этот раз они назвали лучшего тренер прошедших двенадцати месяцев.

Награду получил наставник "Манестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщил сайт IFFHS.

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Хосеп Гвардиола
Гвардиола — лучший дерижер современного футбола. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Почему выбрали Гвардиолу

Несмотря на тот факт, что Гвардиола не тренирует национальные сборные и не мог выиграть основной чемпионат мира, то в клубном футболе он победил почти во всех турнирах.

Кроме требла из АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов Гвардиола выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Благодаря своим победам Хосеп уже в третий раз стал победителем номинации. Ранее ему это удавалось в 2009-м и 2011-м году с "Барселоной".

Отметим, что победитель на 225 очков опереил финишировавшего вторым Карло Анчелотти из "Мадридского Реала".

Топ-10 тренеров 2023 года:

  1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") — 281 очко;
  2. Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид) — 56 очков;
  3. Лучано Спаллетти ("Наполи", сборная Италии) — 53 очка;
  4. Симоне Индзаги ("Интер") — 51 очко;
  5. Фернандо Диниз ("Флуминенсе") — 33 очка;
  6. Микель Артета ("Арсенал") — 30 очков;
  7. Хави Эрнандес ("Барселона") — 26 очков;
  8. Эндж Постекоглу ("Селтик"/"Тоттенхэм") — 12 очков;
  9. Унаи Эмери ("Астон Вилла") — 8 очков;
  10. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 6 очков.

Отметим, что IFFHS назвала лучшим игроком года Эрлинга Холанда, а лучшим голкипером Эдерсона из "Манчестер Сити".

Напомним, бывший главный тренер Динамо" может возглавить "Ворсклу".

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Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Очень авторитетный источник подтвердил интерес "Барселоны" к украинскому футболисту.

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