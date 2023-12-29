Названо найкращого тренера року у футболі — переміг із феноменальним відривом

Хосеп Гвардіола дає вказівки. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) продовжила підбивати підсумки 2023 року. Цього разу вони назвали найкращого тренера минулих дванадцяти місяців.

Нагороду отримав наставник "Манестер Сіті" Хосеп Гвардіола, повідомив сайт IFFHS.

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Чому обрали Гвардіолу

Всупереч тому факту, що Гвардіола не тренує національні збірні та не міг виграти основний чемпіонат світу, але в клубному футболі він переміг майже у всіх турнірах.

Окрім требла з АПЛ, Кубка Англії та Ліги чемпіонів Гвардіола виграв Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Завдяки своїм перемогам Хосеп уже втретє став переможцем номінації. Раніше йому це вдавалося у 2009-му та 2011-му році з "Барселоною".

Зазначимо, що переможець на 225 очок випередив Карло Анчелотті з мадридського "Реалу", який фінішував другим.

Топ-10 тренерів 2023 року:

Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") — 281 очко; Карло Анчелотті ("Реал" Мадрид) — 56 очок; Лучано Спаллетті ("Наполі", збірна Італії) — 53 очки; Сімоне Індзагі ("Інтер") — 51 очко; Фернандо Дініз ("Флуміненсе") — 33 очки; Мікель Артета ("Арсенал") — 30 очок; Хаві Ернандес ("Барселона") — 26 очок; Ендж Постекоглу ("Селтік"/"Тоттенхем") — 12 очок; Унаї Емері ("Астон Вілла") — 8 очок; Юрген Клопп ("Ліверпуль") — 6 очок.

Зазначимо, що IFFHS назвала найкращим гравцем року Ерлінга Холанда, а найкращим голкіпером Едерсона з "Манчестер Сіті".

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