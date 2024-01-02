ПСЖ резко ответил Ливерпулю насчет Мбаппе

Килиан Мбаппе с капитанской повязкой. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике по-прежнему скрывает будущее звездного форварда Килиана Мбаппе на фоне новых слухов о его переходе в "Ливерпуль". Капитан сборной Франции получил право вести переговоры с другими клубами.

Новым основным претендентом на Мбаппе стал английский "Ливерпуль", сообщает The Standart.

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За последний месяц лидеры английской Премьер-лиги активизировали усилия в переговорах с представителями Килиана Мбаппе. Через полгода у него закончится контракт с "ПСЖ", а это означает, что по правилам ФИФА футболист уже может контактировать с представителями других команд.

Раздражение "ПСЖ"

Еще полгода назад 25-летний француз разозлил руководство "ПСЖ" отказом от продления контракта с французским клубом. Эта новость привела в состояние повышенной готовности такие клубы, как мадридский "Реал", "Ливерпуль" и команды Саудовской Аравии.

На вопрос, что главный тренер "ПСЖ" думает о возможном уходе Килиана Мбаппе, испанский наставник французской команды заявил: "Мое отношение к этому вопросу не изменилось".

Луис Энрике на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Луис Энрике объяснил, что решение этой проблемы не зависит от него. У тренера нет никаких инструкций относительно того, как комментировать ситуацию с Мбаппе при беседах с журналистами. Испанский специалист считает, что и для него, и для звезды "ПСЖ" важно сосредоточиться на решении насущных задач. При этом Луис Энрике отметил, что "ПСЖ" намерен сражаться за Мбаппе, и другим клубам будет сложно пригласить к себе Килиана.

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