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ПСЖ резко ответил Ливерпулю насчет Мбаппе

2 января 2024 18:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ПСЖ резко ответил Ливерпулю насчет Мбаппе
Килиан Мбаппе с капитанской повязкой. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике по-прежнему скрывает будущее звездного форварда Килиана Мбаппе на фоне новых слухов о его переходе в "Ливерпуль". Капитан сборной Франции получил право вести переговоры с другими клубами. 

Новым основным претендентом на Мбаппе стал английский "Ливерпуль", сообщает The Standart

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За последний месяц лидеры английской Премьер-лиги активизировали усилия в переговорах с представителями Килиана Мбаппе. Через полгода у него закончится контракт с "ПСЖ", а это означает, что по правилам ФИФА футболист уже может контактировать с представителями других команд. 

Раздражение "ПСЖ"

Еще полгода назад 25-летний француз разозлил руководство "ПСЖ" отказом от продления контракта с французским клубом. Эта новость привела в состояние повышенной готовности такие клубы, как мадридский "Реал", "Ливерпуль" и команды Саудовской Аравии.

На вопрос, что главный тренер "ПСЖ" думает о возможном уходе Килиана Мбаппе, испанский наставник французской команды заявил: "Мое отношение к этому вопросу не изменилось".

Луис Энрике
Луис Энрике на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Луис Энрике объяснил, что решение этой проблемы не зависит от него. У тренера нет никаких инструкций относительно того, как комментировать ситуацию с Мбаппе при беседах с журналистами. Испанский специалист считает, что и для него, и для звезды "ПСЖ" важно сосредоточиться на решении насущных задач. При этом Луис Энрике отметил, что "ПСЖ" намерен сражаться за Мбаппе, и другим клубам будет сложно пригласить к себе Килиана. 

Напомним, "Динамо" выпустило заявление по поводу ракетной атаки россиян на Киев. 

"Барселона" собирается купить звезду "Манчестер Юнайтед". 

Григорчук рассказал, перейдет ли Брагару в "Динамо".

В Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист". 

В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама. 

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