Динамо выпустило заявление по поводу ракетной атаки россиян на Киев

Обстрел Киева второго января. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Руководство киевского "Динамо" обратилось к командованию Сил противовоздушной обороны Украины после массированной ракетной атаки на столицу, которая произошла второго января. Известный футбольный клуб не остался в стороне от трагедии.

"Динамо" поблагодарило ПВО столицы за отражение ракетной атаки, сообщает официальный Instagram-аккаунт клуба.

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Ночь и утро второго января оказались тяжелыми для украинцев. Россияне вновь предприняли массированную атаку крупных городов страны. Силы ПВО в Киеве сначала отразили налет беспилотников, а затем сбивали вражеские ракеты над столицей.

Ракетная атака на Киев второго января. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Обращение "Динамо"

В результате массированного ракетного обстрела в Киеве есть пострадавшие, как минимум несколько человек погибли. Спасатели продолжают разбор домов, которые приняли на себя удар обломков российских снарядов. В "Динамо" поблагодарили ПВО, благодаря усилиям которой удалось избежать массовых жертв.

"Спасибо силам ПВО за сотни спасенных жизней", — написали представители "Динамо".

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама.

Игроки "Реала" просили Анчелотти за Лунина.