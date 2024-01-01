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В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама

1 января 2024 21:06
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Агабекян Карен
редактор
В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама
Погибшая Виктория Котлярова. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

В результате самого массового в 2023 году обстрела Украины пострадало мирное население. Среди них оказалась бившая украинская футболистка.

В результате удара погибла Виктория Котлярова (Черновол), сообщили в УАФ.

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29 декабря в результате ракетного обстрела Киева погибла бывшая футболистка Котлярова и ее мать.

Погибшей украинской футболистке было 27 лет.

Котлярова во время футбольной карьеры выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань).

Отметим, что в результате обстрела 29 декабря во Львове погиб бывший игрок сборной Украины по баскетболу Виктор Кобзистый.

По информации от ГСЧС, по состоянию на утро 1 января в результате обстрела погибло 28 человек.  На текущий момент еще продолжается разбор завалов. Также спасатели спасли восемь человек.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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