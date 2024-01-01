В результате обстрела Киева погибла украинская футболистка и ее мама

Погибшая Виктория Котлярова. Фото: УАФ

В результате самого массового в 2023 году обстрела Украины пострадало мирное население. Среди них оказалась бившая украинская футболистка.

В результате удара погибла Виктория Котлярова (Черновол), сообщили в УАФ.

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29 декабря в результате ракетного обстрела Киева погибла бывшая футболистка Котлярова и ее мать.

Погибшей украинской футболистке было 27 лет.

Котлярова во время футбольной карьеры выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань).

Отметим, что в результате обстрела 29 декабря во Львове погиб бывший игрок сборной Украины по баскетболу Виктор Кобзистый.

По информации от ГСЧС, по состоянию на утро 1 января в результате обстрела погибло 28 человек. На текущий момент еще продолжается разбор завалов. Также спасатели спасли восемь человек.

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