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Русин забил первый гол за Сандерленд — видео

1 января 2024 15:49
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Агабекян Карен
редактор
Русин забил первый гол за Сандерленд — видео
Назарий Русин празднует взятие ворот. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 26-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" принимает "Престон". В первом тайме "Черные коты" дважды забили в ворота гостей.

Один из голов забил украинец Назарий Русин, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Сандерленд" открыл счет на 10-й минуте усилиями Алекса Притчарда.

Затем на 44-й минуте удвоил преимущество "котов" украинец Русин. В ходе быстрой контратаки Назарий получил мяч с левого фланга, опередил защитника и забил первый мяч.

Отметим, что "Сандерленд" в Чемпионшипе занимает шестое место и на одиннадцать очков отстает от третьего места.

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