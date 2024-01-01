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Русин забив перший гол за Сандерленд — відео

1 січня 2024 15:49
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Агабекян Карен
редактор
Русин забив перший гол за Сандерленд — відео
Назарій Русин святкує взяття воріт. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 26-го туру Чемпіоншипу "Сандерленд" приймає "Престон". У першому таймі "Чорні коти" двічі забили у ворота гостей.

Один із голів забив українець Назарій Русин, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Сандерленд" відкрив рахунок на 10-й хвилині зусиллями Алекса Прітчарда.

Потім на 44-й хвилині подвоїв перевагу котів українець Русин. У ході швидкої контратаки Назарій отримав м'яч із лівого флангу, випередив захисника та забив перший м'яч.

Зазначимо, що "Сандерленд" у Чемпіоншипі посідає шосте місце та на одинадцять очок відстає від третьої позиції.

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