Русин забив перший гол за Сандерленд — відео

Назарій Русин святкує взяття воріт. Фото: скріншот

У матчі 26-го туру Чемпіоншипу "Сандерленд" приймає "Престон". У першому таймі "Чорні коти" двічі забили у ворота гостей.

Один із голів забив українець Назарій Русин, повідомив портал Новини.LIVE.

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Get in Rusyn!!!!! pic.twitter.com/vOFLgqjaox - Richard Keith Purdom (@Rich_Purdom) January 1, 2024

Дебютний гол українця у матчі

"Сандерленд" відкрив рахунок на 10-й хвилині зусиллями Алекса Прітчарда.

Потім на 44-й хвилині подвоїв перевагу котів українець Русин. У ході швидкої контратаки Назарій отримав м'яч із лівого флангу, випередив захисника та забив перший м'яч.

Зазначимо, що "Сандерленд" у Чемпіоншипі посідає шосте місце та на одинадцять очок відстає від третьої позиції.

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