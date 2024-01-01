Внаслідок обстрілу Києва загинула українська футболістка та її мама

Загибла Вікторія Котлярова. Фото: УАФ

Внаслідок наймасовішого у 2023 році обстрілу України постраждало мирне населення. Серед них виявилася українська футболістка.

Внаслідок удару загинула Вікторія Котлярова (Чорновіл), повідомили в УАФ.

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29 грудня внаслідок ракетного обстрілу Києва загинула колишня футболістка Котлярова та її мати.

Загиблій українській футболістці було 27 років.

Котлярова під час футбольної кар'єри виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань).

Зазначимо, що внаслідок обстрілу 29 грудня у Львові загинув колишній гравець збірної України з баскетболу Віктор Кобзистий.

За інформацією від ДСНС, станом на ранок 1 січня внаслідок обстрілу загинуло 28 людей. На цю мить ще триває розбір завалів. Також рятувальники врятували вісім людей.

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