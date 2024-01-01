Игроки Реала просили Анчелотти за Лунина

Андрей Лунин парирует удар. Фото: REUTERS/Juan Medina

В мадридском "Реале" главный тренер Карло Анчелотти никак не может определиться с основным голкипером на время отсутствия Тибо Куртуа. Специалисту нужно сделать выбор между арендованным испанцем Кепой Аррисабалагой и украинцем Андреем Луниным, у которого контракт завершается следующим летом.

По информации издания Defensa Central, к Анчелотти за Лунина ходили просить игроки клуба.

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По информации источника, Анчелотти обсуждал с командой только игру вратарей Кепы и Лунира.

Футболисты рассказали тренеру, что Лунин сейчас в своей лучшей форме за все время выступлений в клубе. Отмечается, что эти слова усилили мнение специалиста о том, что нужно отдать предпочтение украинцу.

Отметим, что в матче "Реала" против "Мальорки", который состоится 3 января, сыграет Лунин, поскольку у его конкурента проблемы со здоровьем.

В январе Лунин может перейти в лондонский "Челси" в результате обмена на Роберта Санчеса. Если мадридцам не удастся продать футболиста, либо обменять его, то летом он покинет клуб свободным агентом.

В сезоне 2023/2024 гг. на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

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