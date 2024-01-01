Гравці Реала просили Анчелотті за Луніна

Андрій Лунін парирує удар. Фото: REUTERS/Juan Medina

У мадридському "Реалі" головний тренер Карло Анчелотті ніяк не може визначитись із основним голкіпером на час відсутності Тібо Куртуа. Фахівцю потрібно зробити вибір між орендованим іспанцем Кепою Аррісабалагою та українцем Андрієм Луніним, у якого контракт завершується наступного літа.

За інформацією видання Defensa Central, до Анчелотті за Луніна приходили просити гравці клубу.

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За інформацією джерела, Анчелотті обговорював із командою лише гру воротарів Кепи та Луніна.

Футболісти розповіли тренеру, що Лунін зараз у своїй найкращій формі за весь час виступів у клубі. Зазначається, що ці слова посилили думку фахівця про те, що потрібно віддати перевагу українцеві.

Зазначимо, що у матчі "Реала" проти "Мальорки", який відбудеться 3 січня, зіграє Лунін, оскільки у його конкурента є проблеми зі здоров'ям.

У січні Лунін може перейти до лондонського "Челсі" в результаті обміну на Роберта Санчеса. Якщо мадридцям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом.

У сезоні 2023/2024 років. на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

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