Динамо випустило заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ
Керівництво київського "Динамо" звернулося до командування Сил протиповітряної оборони України після масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня. Відомий футбольний клуб не залишився осторонь трагедії.
"Динамо" подякувало ППО столиці за відбиття ракетної атаки, повідомляє офіційний Instagram-аккаунт клубу.
Ніч та ранок другого січня виявилися важкими для українців. Росіяни знову розпочали масовану атаку великих міст країни. Сили ППО у Києві спочатку відбили наліт безпілотників, а потім збивали ворожі ракети над столицею.
Звернення "Динамо"
Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Києві є постраждалі, як мінімум, кілька людей загинули. Рятувальники продовжують розбирати будинки, які взяли на себе удар уламків російських снарядів. У "Динамо" подякували ППО, завдяки зусиллям якої вдалося уникнути масових жертв.
"Дякую силам ППО за сотні врятованих життів", — написали представники "Динамо".
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