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Динамо випустило заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ

2 січня 2024 12:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо випустило заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ
Обстріл Києва 2 січня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" звернулося до командування Сил протиповітряної оборони України після масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня. Відомий футбольний клуб не залишився осторонь трагедії.

"Динамо" подякувало ППО столиці за відбиття ракетної атаки, повідомляє офіційний Instagram-аккаунт клубу.

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Ніч та ранок другого січня виявилися важкими для українців. Росіяни знову розпочали масовану атаку великих міст країни. Сили ППО у Києві спочатку відбили наліт безпілотників, а потім збивали ворожі ракети над столицею.

Ракетна атака на Київ
Ракетна атака на Київ 2 січня. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Звернення "Динамо"

Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Києві є постраждалі, як мінімум, кілька людей загинули. Рятувальники продовжують розбирати будинки, які взяли на себе удар уламків російських снарядів. У "Динамо" подякували ППО, завдяки зусиллям якої вдалося уникнути масових жертв.

"Дякую силам ППО за сотні врятованих життів", — написали представники "Динамо".

Нагадаємо, у Харкові російські ракети обстріляли готель власника ФК "Металіст". 

Внаслідок обстрілу Києва загинула українська футболістка та її мама. 

Гравці Реала просили Анчелотті за Луніна. 

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