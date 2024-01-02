Динамо випустило заяву щодо ракетної атаки росіян на Київ

Обстріл Києва 2 січня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Керівництво київського "Динамо" звернулося до командування Сил протиповітряної оборони України після масованої ракетної атаки на столицю, яка сталася 2 січня. Відомий футбольний клуб не залишився осторонь трагедії.

"Динамо" подякувало ППО столиці за відбиття ракетної атаки, повідомляє офіційний Instagram-аккаунт клубу.

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Ніч та ранок другого січня виявилися важкими для українців. Росіяни знову розпочали масовану атаку великих міст країни. Сили ППО у Києві спочатку відбили наліт безпілотників, а потім збивали ворожі ракети над столицею.

Ракетна атака на Київ 2 січня. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Звернення "Динамо"

Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Києві є постраждалі, як мінімум, кілька людей загинули. Рятувальники продовжують розбирати будинки, які взяли на себе удар уламків російських снарядів. У "Динамо" подякували ППО, завдяки зусиллям якої вдалося уникнути масових жертв.

"Дякую силам ППО за сотні врятованих життів", — написали представники "Динамо".

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