Известно, когда Реал предложит контракт Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Мадридский "Реал" сделает предложение вингеру "ПСЖ" Килиану Мбаппе. Клуб может начать переговоры с игроком, не получив санкции со стороны УЕФА.

Также стало известно, в какой день мадридцы сделают предложение, сообщил портал AS.

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Когда же поступит предложение Мбаппе

По информации авторитетного испанского источника, "Реал" сделает предложение Мбаппе 1 января.

Именно с 1 января можно начать вести переговоры лично с игроком, у которого через полгода завершится контракт.

Отметим, что Мбаппе предложили в "Реале" зарплату в размере 26 млн евро в год и подписной бонус в размере 130 млн евро.

Вероятно, что "ПСЖ" никаких средств от этого трансфера не получит. Ранее в СМИ сообщалось, что будет символическая компенсация. Однако "Реал" ее не обязан платить.

"ПСЖ" платит Мбаппе зарплату в размере 56 млн евро за сезон. Изначально в СМИ фигурировала сума возможной зарплаты от "Реала" в размере 35 млн евро.

В текущем сезоне у Мбаппе в 22 матчах 21 гол и две голевые передачи.

В начале сезона из-за решения уйти в "Реал" свободным агентом Мбаппе был сослан в дубль, но затем ему удалось договориться с катарским руководством "ПСЖ" и вернуться в команду. К тому же, спортивные результаты без Килиана понизились.

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