Відомо коли Реал запропонує контракт Мбаппе

Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Мадридський "Реал" зробить пропозицію вінгеру "ПСЖ" Кіліану Мбаппе. Клуб може розпочати переговори з гравцем, не отримавши санкцій з боку УЄФА.

Також стало відомо, якого дня мадридці зроблять пропозицію, повідомив портал AS.

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Коли ж надійде пропозиція Мбаппе

За інформацією авторитетного іспанського джерела, "Реал" зробить пропозицію Мбаппе 1 січня.

Саме з 1 січня можна розпочати переговори особисто з гравцем, у якого через півроку завершиться контракт.

Зазначимо, що Мбаппе запропонували в "Реалі" зарплату у розмірі 26 млн євро на рік та підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

Імовірно, що "ПСЖ" жодних коштів від цього трансферу не отримає. Раніше у ЗМІ повідомлялося, що буде символічна компенсація. Проте "Реал" не зобов'язаний її виплачувати.

"ПСЖ" платить Мбаппе зарплату у розмірі 56 млн євро за сезон. Спочатку у ЗМІ фігурувала сума можливої зарплати від "Реала" у розмірі 35 млн. євро.

У поточному сезоні у Мбаппе у 22 матчах 21 гол та дві гольові передачі.

На початку сезону через рішення піти до "Реала" вільним агентом Мбаппе був засланий у дубль, але потім йому вдалося домовитися з катарським керівництвом "ПСЖ" і повернутися до команди. До того ж спортивні результати без Кіліана знизилися.

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