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Известно, какую зарплату и подписной бонус Реал выплатит Мбаппе

30 декабря 2023 11:50
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Агабекян Карен
редактор
Известно, какую зарплату и подписной бонус Реал выплатит Мбаппе
Лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несмотря на слухи о прекращении переговоров "Реала" с Килианом Мбаппе, стороны ведут общение. Поэтому трансфер француза в Мадрид становится все ближе.

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало инсайд о зарплате и подписном бонусе футболиста.

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По информации источников из "Реала", президент клуба Флорентино Перес предложил Мбаппе зарплату в размере 26 млн евро за сезон и подписной бонус в размере 130 млн евро.

Подписной бонус будет прописан потому, что футболист перейдет в команду как свободный агент после завершения контракта с "ПСЖ", 30 июня, 2024 года.

Отметим, что "ПСЖ" платит Мбаппе зарплату в размере 56 млн евро за сезон. Изначально в СМИ фигурировала сума предложения от "Реала" в размере 35 млн евро.

В текущем сезоне у Мбаппе в 22 матчах 21 гол и две голевые передачи.

В начале сезона из-за решения уйти в "Реал" свободным агентом Мбаппе был сослан в дубль, но затем ему удалось договориться с катарским руководством "ПСЖ". К тому же, спортивные результаты без Килиана понизились.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

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Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

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