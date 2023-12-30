Известно, какую зарплату и подписной бонус Реал выплатит Мбаппе

Лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Несмотря на слухи о прекращении переговоров "Реала" с Килианом Мбаппе, стороны ведут общение. Поэтому трансфер француза в Мадрид становится все ближе.

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало инсайд о зарплате и подписном бонусе футболиста.

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По информации источников из "Реала", президент клуба Флорентино Перес предложил Мбаппе зарплату в размере 26 млн евро за сезон и подписной бонус в размере 130 млн евро.

Подписной бонус будет прописан потому, что футболист перейдет в команду как свободный агент после завершения контракта с "ПСЖ", 30 июня, 2024 года.

Отметим, что "ПСЖ" платит Мбаппе зарплату в размере 56 млн евро за сезон. Изначально в СМИ фигурировала сума предложения от "Реала" в размере 35 млн евро.

В текущем сезоне у Мбаппе в 22 матчах 21 гол и две голевые передачи.

В начале сезона из-за решения уйти в "Реал" свободным агентом Мбаппе был сослан в дубль, но затем ему удалось договориться с катарским руководством "ПСЖ". К тому же, спортивные результаты без Килиана понизились.

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