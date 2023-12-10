Реал и ПСЖ договорились о переходе Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе в течение последних сезонов является центром разных слухов о его переходе в мадридский "Реал". Продолжатся эти перипетии и в этом сезоне.

По последней информации от Sport.fr, мадридцы договорились с "ПСЖ" о переходе Мбаппе летом 2024 года.

Читайте также:

Детали трансфера Мбаппе

Пока известно, что летом 2024 года у Мбаппе закончится контракт с "ПСЖ" и он перейдет в "Реал" на правах свободного агентства.

Несмотря на то, что у Мбаппе истечет контракт, "Реал" решил заплатить "ПСЖ" символическую компенсацию. Какая именно это сумма, не сообщается.

Также известно, что зарплата Килиана в "Реале" составит 35 млн евро в год. В "ПСЖ" он получает 56 млн евро.

Отметим, что до перехода Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком "Реала" является Давид Алаба — 10,8 млн евро.

Добавим, что в "Реале" заманят Мбаппе финансовым решением. Клуб оставит Килиану 100% имиджевых прав. Благодаря этому француз будет получать все денежные средства за рекламу.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 19 матчей, в которых забил 18 голов и совершил два ассиста. Трансферная стоимость француза составляет 180 млн евро по версии "Трансфермаркт".

Напомним, "Динамо" готовит трансфер звезды "Днепра-1"

Виталия Миколенко ждут в Испании, когда состоится трансфер.

Шовковский назвал будущих лидеров киевского "Динамо"

Они изменили футбол: лучшие игроки в истории.

Шевченко избрал заместителем в УАФ человека, связываемого с криминалитетом России.