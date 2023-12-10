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Реал и ПСЖ договорились о переходе Мбаппе

10 декабря 2023 14:26
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Агабекян Карен
редактор
Реал и ПСЖ договорились о переходе Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе в течение последних сезонов является центром разных слухов о его переходе в мадридский "Реал". Продолжатся эти перипетии и в этом сезоне.

По последней информации от Sport.fr, мадридцы договорились с "ПСЖ" о переходе Мбаппе летом 2024 года.

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Детали трансфера Мбаппе

Пока известно, что летом 2024 года у Мбаппе закончится контракт с "ПСЖ" и он перейдет в "Реал" на правах свободного агентства.

Несмотря на то, что у Мбаппе истечет контракт, "Реал" решил заплатить "ПСЖ" символическую компенсацию. Какая именно это сумма, не сообщается.

Также известно, что зарплата Килиана в "Реале" составит 35 млн евро в год. В "ПСЖ" он получает 56 млн евро.

Отметим, что до перехода Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком "Реала" является Давид Алаба — 10,8 млн евро.

Добавим, что в "Реале" заманят Мбаппе финансовым решением. Клуб оставит Килиану 100% имиджевых прав. Благодаря этому француз будет получать все денежные средства за рекламу.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 19 матчей, в которых забил 18 голов и совершил два ассиста. Трансферная стоимость француза составляет 180 млн евро по версии "Трансфермаркт".

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