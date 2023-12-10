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Реал та ПСЖ домовились щодо переходу Мбаппе

10 грудня 2023 14:26
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Агабекян Карен
редактор
Реал та ПСЖ домовились щодо переходу Мбаппе
Киліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе протягом останніх сезонів є центром різних чуток про його перехід у мадридський "Реал". Продовжаться ці перипетії й цього сезону.

За останньою інформацією від Sport.fr, мадридці домовилися з "ПСЖ" про перехід Мбаппе влітку 2024 року.

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Деталі трансферу Мбаппе

Наразі відомо, що влітку 2024 року у Мбаппе закінчиться контракт з "ПСЖ" й він перейде у "Реал" на правах вільного агентства.

Попри те, що у Мбаппе закінчиться контракт, "Реал" вирішив заплатити "ПСЖ" символічну компенсацію. Яка саме це сума, не повідомляється.

Також відомо, що зарплата Кіліана у "Реалі" складе 35 млн євро в рік. У "ПСЖ" він отримує 56 млн євро.

Зазначимо, що до переходу Мбаппе найбільш високооплачуваним гравцем "Реалу" є Давід Алаба — 10,8 млн євро.

Додамо, що у "Реалі" заманять Мбаппе фінансовим рішенням. Клуб залишить Кіліану 100% іміджевих прав. Завдяки цьому француз отримуватиме всі кошти за рекламу.

Цього сезону Мбаппе провів за "ПСЖ" 19 матчів, у яких забив 18 голів та зробив два асисти. Трансферна вартість француза складає 180 млн євро за версією "Трансфермаркт".

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