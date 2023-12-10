Реал та ПСЖ домовились щодо переходу Мбаппе
Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе протягом останніх сезонів є центром різних чуток про його перехід у мадридський "Реал". Продовжаться ці перипетії й цього сезону.
За останньою інформацією від Sport.fr, мадридці домовилися з "ПСЖ" про перехід Мбаппе влітку 2024 року.
Деталі трансферу Мбаппе
Наразі відомо, що влітку 2024 року у Мбаппе закінчиться контракт з "ПСЖ" й він перейде у "Реал" на правах вільного агентства.
Попри те, що у Мбаппе закінчиться контракт, "Реал" вирішив заплатити "ПСЖ" символічну компенсацію. Яка саме це сума, не повідомляється.
Також відомо, що зарплата Кіліана у "Реалі" складе 35 млн євро в рік. У "ПСЖ" він отримує 56 млн євро.
Зазначимо, що до переходу Мбаппе найбільш високооплачуваним гравцем "Реалу" є Давід Алаба — 10,8 млн євро.
Додамо, що у "Реалі" заманять Мбаппе фінансовим рішенням. Клуб залишить Кіліану 100% іміджевих прав. Завдяки цьому француз отримуватиме всі кошти за рекламу.
Цього сезону Мбаппе провів за "ПСЖ" 19 матчів, у яких забив 18 голів та зробив два асисти. Трансферна вартість француза складає 180 млн євро за версією "Трансфермаркт".
Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер зірки "Дніпра-1"
Віталія Миколенка чекають в Іспанії, коли відбудеться трансфер.
Шовковський назвав майбутніх лідерів київського "Динамо".
Вони змінили футбол: найкращі гравці в історії.
Шевченко вибрав заступником в УАФ людину, яку пов’язують з криміналітетом Росії.
Читайте Новини.LIVE!