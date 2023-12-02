Реал поставить Мбаппе ультиматум, від якого залежить його майбутнє у клубі

Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Влітку 2024 року форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе стане найочікуванішим вільним агентом на трансферному ринку. Найімовірнішим на нього претендентом залишається мадридський "Реал".

Однак "королівський" клуб вирішив поставити гравцеві ультиматум, який може перешкодити переходу, повідомило Relevo.

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Що готують для Мбаппе

За інформацією джерел, "Реал" зараз готує контракт з умовами для Мбаппе. Його гравець отримає на початку 2024 року.

На цей раз у клубі вирішили зробити пропозицію, яка відповідає амбіціям гравця. Але буде поставлено ультиматум, згідно з яким, якщо він не погодиться підписати контракт, то в клубі планують назавжди закрити двері перед гравцем.

У клубі пішли на такий крок після того, як Мбаппе вже кілька разів зривав переговори. При цьому вони пам'ятають, що він називав виступи за "Реал" своєю мрією. Якщо гравець говорив правду, то має довести це клубу.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні у Мбаппе у сімнадцяти матчах сімнадцять голів та дві результативні передачі.

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