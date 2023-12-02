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Реал поставит Мбаппе ультиматум, от которого зависит его будущее в клубе

2 декабря 2023 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Реал поставит Мбаппе ультиматум, от которого зависит его будущее в клубе
Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Летом 2024 года форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе станет самым долгожданным на трансферном рынке свободным агентом. Самым вероятным на него претендентом остается мадридский "Реал".

Однако "королевский" клуб решил поставить игроку ультиматум, который может помешать переходу, сообщило Relevo.

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По информации источников, "Реал" на текущий момент подготавливает контракт с условиями для Мбаппе. Его игрок получит в начале 2024 года.

На этот раз в клубе решили сделать предложение, которое соответствует амбициям игрока. Но будет поставлен ультиматум, согласно которому, если он не согласится подписать контракт, то в клубе планируют навсегда закрыть двери перед игроком.

В клубе пошли на такое решение после того, как Мбаппе уже насколько раз срывал переговоры. При этом они помнят, что он называл выступления за "Реал" своей мечтой. Если игрок говорил правду, то должен доказать это клубу.

Отметим, что в нынешнем сезоне у Мбаппе в семнадцати матчах семнадцать голов и две результативные передачи.

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