Відомо, яку зарплату та підписний бонус Реал виплатить Мбаппе

Лідер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Незважаючи на чутки про припинення переговорів "Реала" з Кіліаном Мбаппе, сторони спілкуються. Тому трансфер француза до Мадриду стає дедалі ближче.

Авторитетне іспанське видання Marca опублікувало інсайд про зарплату та підписний бонус футболіста.

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Скільки ж заробить Мбаппе

За інформацією джерел з "Реалу", президент клубу Флорентіно Перес запропонував Мбаппе зарплату у розмірі 26 млн євро за сезон та підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

Підписний бонус буде прописаний тому, що футболіст перейде в команду як вільний агент після завершення контракту із "ПСЖ", 30 червня, 2024 року.

Зазначимо, що "ПСЖ" платить Мбаппе зарплату у розмірі 56 млн євро за сезон. Спочатку у ЗМІ фігурувала сума пропозиції від "Реала" у розмірі 35 млн євро.

У поточному сезоні у Мбаппе у 22 матчах 21 гол та дві гольові передачі.

На початку сезону через рішення піти до "Реала" вільним агентом Мбаппе був засланий у дубль, але потім йому вдалося домовитися з катарським керівництвом "ПСЖ". До того ж спортивні результати без Кіліана знизилися.

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