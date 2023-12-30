Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Відомо, яку зарплату та підписний бонус Реал виплатить Мбаппе arrow

Відомо, яку зарплату та підписний бонус Реал виплатить Мбаппе

30 грудня 2023 11:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відомо, яку зарплату та підписний бонус Реал виплатить Мбаппе
Лідер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Незважаючи на чутки про припинення переговорів "Реала" з Кіліаном Мбаппе, сторони спілкуються. Тому трансфер француза до Мадриду стає дедалі ближче.

Авторитетне іспанське видання Marca опублікувало інсайд про зарплату та підписний бонус футболіста.

Читайте також:

Скільки ж заробить Мбаппе

За інформацією джерел з "Реалу", президент клубу Флорентіно Перес запропонував Мбаппе зарплату у розмірі 26 млн євро за сезон та підписний бонус у розмірі 130 млн євро.

Підписний бонус буде прописаний тому, що футболіст перейде в команду як вільний агент після завершення контракту із "ПСЖ", 30 червня, 2024 року.

Зазначимо, що "ПСЖ" платить Мбаппе зарплату у розмірі 56 млн євро за сезон. Спочатку у ЗМІ фігурувала сума пропозиції від "Реала" у розмірі 35 млн євро.

У поточному сезоні у Мбаппе у 22 матчах 21 гол та дві гольові передачі.

На початку сезону через рішення піти до "Реала" вільним агентом Мбаппе був засланий у дубль, але потім йому вдалося домовитися з катарським керівництвом "ПСЖ". До того ж спортивні результати без Кіліана знизилися.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій відхід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названий найкращий тренер року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

"Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі