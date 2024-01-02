ПСЖ різко відповів Ліверпулю щодо Мбаппе

Кіліан Мбаппе з капітанською пов'язкою. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Головний тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке, як і раніше, приховує майбутнє зіркового форварда Кіліана Мбаппе на тлі нових чуток про його перехід до "Ліверпуля". Капітан збірної Франції одержав право вести переговори з іншими клубами.

Новим основним претендентом на Мбаппе став англійський "Ліверпуль", повідомляє The Standart.

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За останній місяць лідери англійської Прем'єр-ліги активізували зусилля у переговорах із представниками Кіліана Мбаппе. За пів року у нього закінчиться контракт із "ПСЖ", а це означає, що за правилами ФІФА футболіст вже може контактувати з представниками інших команд.

Роздратування "ПСЖ"

Ще шість місяців тому 25-річний француз розлютив керівництво "ПСЖ" відмовою від продовження контракту з французьким клубом. Ця новина привела до стану підвищеної готовності такі клуби, як мадридський "Реал", "Ліверпуль" та команди Саудівської Аравії.

На питання, що головний тренер "ПСЖ" думає про можливий відвід Кіліана Мбаппе, іспанський наставник французької команди заявив: "Моє ставлення до цього питання не змінилося".

Луїс Енріке на пресконференції. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Луїс Енріке пояснив, що розв'язання цієї проблеми не залежить від нього. У тренера немає жодних інструкцій щодо того, як коментувати ситуацію з Мбаппе під час розмов з журналістами. Іспанський фахівець вважає, що і для нього, і для зірки "ПСЖ" важливо зосередитись на вирішенні нагальних завдань. При цьому Луїс Енріке зазначив, що "ПСЖ" має намір боротися за Мбаппе, і іншим клубам буде складно запросити до себе Кіліана.

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