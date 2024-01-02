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Григорчук розповів, чи перейде Брагару до Динамо

2 січня 2024 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Григорчук розповів, чи перейде Брагару до Динамо
Максим Брагару у матчі за молодіжну збірну України. Фото: instagram.com/bragarchik_45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук прокоментував інтерес інших клубів до футболіста одеської команди Максима Брагару. Також наставник розповів, чи планується продаж захисника Володимира Салюка.

Григорчук вважає, що футболістам "Чорноморця" поки що рано переходити в інші команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UA-Football.

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Роман Григорчук заявив, що Максим Брагару та Володимир Салюк мають залишитися у "Чорноморці" як мінімум до кінця нинішнього сезону. Це допоможе футболістам одеської команди досягти прогресу у грі, після чого вони зможуть перейти в нові команди та стати частиною їх основних складів.

Максим Брагару
Максим Брагару у звичайному житті. Фото: instagram.com/bragarchik_45

Інтерес "Динамо" до Брагара

Водночас одразу кілька клубів продовжують цікавитись футболістами "Чорноморця". Роман Григорчук надав позитивну характеристику Максиму Брагару. Тренер заявив, що молодий хавбек вже давно виступає на високому рівні й не схильний до стресів. 21-річний гравець має гарне майбутнє, проте йому не варто поспішати з рішенням про перехід до іншого клубу.

"Потенціал цього футболіста далеко не до кінця розкритий, тому віддасть перевагу, якщо він весняну частину цьогорічного чемпіонату продовжить у "Чорноморці" і прогресуватиме і далі", — заявив Роман Григорчук.

Натомість тренер "Чорноморця" пояснив, що Володимир Салюк швидко вийшов на свій нинішній рівень і у нього стався певний спад. Молодому гравцю психологічно важко справлятися з відповідальністю. Однак тренер продовжує довіряти Салюку та не збирається шукати йому заміну.

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