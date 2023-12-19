Динамо та Полісся зробили пропозиції щодо купівлі зірки Чорноморця

Футболіст Чорноморця Максим Брагару. Фото: Фото: instagram.com/bragarchik_45

Півзахисник одеського "Чорноморця" Максим Брагару невдовзі може змінити команду. Одесити отримали пропозицію щодо трансферу футболіста.

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос.

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Претенденти на Брагару вже зробили конкретні пропозиції "Чорноморцю".

Житомирське "Полісся" запропонувало футболістові добрі умови особистого контракту. При цьому вони вимагають швидкої відповіді від футболіста. Також вони раніше просили від "Дніпра-1" ухвалити швидке рішення щодо Олексія Гуцуляка.

Другу пропозицію надіслало київське "Динамо". Запропоновану киянами суму не називають. При цьому відомо, що це менше ніж півмільйона євро.

Зазначимо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 700 тисяч євро.

У "Чорноморці" футболіст використовується як лівий захисник, а не гравцем атаки, яким він є. Цього сезону Максим у 19 матчах зробив три гольові передачі.

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