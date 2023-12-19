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Падение Мудрика, взлет Миколенко и Забарного — обновили ценники украинцев в АПЛ

19 декабря 2023 14:58
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Агабекян Карен
редактор
Падение Мудрика, взлет Миколенко и Забарного — обновили ценники украинцев в АПЛ
Виталий Миколенко. Фото: REUTERS/Tony Obrien
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В начале текущего сезона в Английской премьер-лиге все украинцы хорошо себя показали. Поэтому неудивительно, что некоторые игроки выросли в цене.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены футболистам АПЛ, среди которых пять украинцев.

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Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Кто прибавил в стоимости

Прекрасное начало сезона выдали защитники сборной Украины и воспитанники киевского "Динамо" Виталий Миколенко и Илья Забарный.

Выступая в "Эвертоне" Миколенко вырос с 25 млн евро до 28 млн евро. Забарный прибавил 5 млн евро, и теперь его стоимость составляет 25 млн евро.

19 летний полузащитник "Брентфорда" и молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк из стоимости в 1 млн евро поднялся до 2,5 млн евро.

На 5 млн евро подешевел вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который теперь стоит 40 млн евро.

Осталась неизменной стоимость левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко — 42 млн евро.

Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды. 

Забарный стал главной трансферной целью известного топ-клуба. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

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