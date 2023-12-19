Падение Мудрика, взлет Миколенко и Забарного — обновили ценники украинцев в АПЛ
В начале текущего сезона в Английской премьер-лиге все украинцы хорошо себя показали. Поэтому неудивительно, что некоторые игроки выросли в цене.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены футболистам АПЛ, среди которых пять украинцев.
Кто прибавил в стоимости
Прекрасное начало сезона выдали защитники сборной Украины и воспитанники киевского "Динамо" Виталий Миколенко и Илья Забарный.
Выступая в "Эвертоне" Миколенко вырос с 25 млн евро до 28 млн евро. Забарный прибавил 5 млн евро, и теперь его стоимость составляет 25 млн евро.
19 летний полузащитник "Брентфорда" и молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк из стоимости в 1 млн евро поднялся до 2,5 млн евро.
На 5 млн евро подешевел вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который теперь стоит 40 млн евро.
Осталась неизменной стоимость левого защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко — 42 млн евро.
Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды.
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