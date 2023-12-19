Падіння Мудрика, зліт Миколенка та Забарного — оновили цінники українців в АПЛ

Віталій Миколенко. Фото: REUTERS/Tony Obrien

На початку цього сезону в Англійській прем'єр-лізі всі українці добре себе показали. Тож не дивно, що деякі гравці виросли у ціні.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив ціни футболістам АПЛ, серед яких п'ять українців.

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Ілля Забарний. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Хто додав у вартості

Прекрасний початок сезону видали захисники збірної України та вихованці київського "Динамо" Віталій Миколенко та Ілля Забарний.

Виступаючи в "Евертоні", Миколенко зріс з 25 млн євро до 28 млн євро. Забарний додав 5 млн євро, і тепер його вартість становить 25 млн євро.

19-річний півзахисник "Брентфорда" та молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк із вартості в 1 млн євро піднявся до 2,5 млн євро.

На 5 млн євро подешевшав вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, який тепер коштує 40 млн євро.

Залишилася незмінною вартість лівого захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка — 42 млн євро.

Нагадаємо, "Шахтар" підпише гравця, який може стати лідером команди.

Забарний став головною трансферною метою відомого топклубу.

Мудрик та Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не "Челсі".

Шовковський та Суркіс домовилися купити у "Динамо" трьох футболістів.

"Дніпро-1" та "Ворскла" претендують на одного і того ж тренера.