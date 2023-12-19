Динамо и Полесье сделали предложения о покупке звезды Черноморца

Футболист "Черноморца" Максим Брагару. Фото: Фото: instagram.com/bragarchik_45

Полузащитник одесского "Черноморца" Максим Брагару вскоре может сменить команду. Одесситы получили предложение о трансфере футболиста.

Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос.

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Претенденты на Брагару уже сделали конкретные предложения "Черноморцу".

Житомирское "Полесье" предложило футболисту хорошие условия личного контракта. При этом они требуют быстрый ответ от футболиста. Также они ранее просили от "Днепра-1" принять быстрое решение по Алексею Гуцуляку.

Второе предложение направило киевское "Динамо". Предложенную киевлянами сумму не называют. При этом известно, что это менее полумиллиона евро.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

В "Черноморце" футболист используется как левый защитник, а не игроком атаки, которым он является. В текущем сезоне Максим в 19 матчах сделал три голевые передачи.

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